Meta(FB.US)業績差拖累美股投資信心 瘋狂波動格局持續？

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美股在二月初開局表現不錯，曾彈升兩日。昨日因為Meta（美﹕FB）上季業績差過預期，亦令投資者擔心其他業績股表現。究竟一月美股的波動格局會否延續？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看/收聽。【精華速睇】

重溫【ET開市直擊】港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？

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