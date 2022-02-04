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國泰航空293可否低撈？ 搏股價低無可低

國泰航空（00293）股價自去年11月開始深度調整，近期走勢則持續橫行待變，今早曾上試橫行區間頂部約6.6元，可否搏股價低無可低現突破？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為大家分析是否抵買？立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫今早《ET開市直擊》港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？

https://inews.hket.com/article/3170228

 

今日 13:15
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國泰航空293可否低撈？ 搏股價低無可低

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