Google（GOOG.US）、Amazon（AMZN.US）跟入邊隻？

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Amazon（AMZN.US）盤後公佈業績，淨收入增長9％。股價於盤後交易時段升幅曾經擴大至18％。另一隻雲業務同樣強勁的Google（GOOG.US）股價同樣強勢。現價入手應該揀入邊一隻？買賣策略又係點？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）話你知！立即點擊收看/收聽。【精華速睇】

重溫【ET開市直擊】港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？

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