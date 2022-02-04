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吉利汽車（00175）可否重上20元？電動車股未來走勢點睇？

汽車股自從去年12月開始已經出現調整，吉利汽車（00175）自去年9月股價已從27.9的位置調整。究竟股價重返20元機會大不大？電動車股板塊未來的利好消息是否仍然持續？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析！立即點擊收看/收聽。【精華速睇

 

重溫【ET開市直擊】港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？

https://inews.hket.com/article/3170228

 

今日 14:15
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