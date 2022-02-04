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中華煤氣3現價可買入嗎？ 港華智慧能源1083更值搏？

中華煤氣（00003）雖受累疫情下食肆禁堂食減少媒氣使用量，但股價仍算硬淨，現價可買入嗎？而背靠中華媒氣的港華智慧能源(01083)，息率雖不及母公司媒氣，但其新能源智慧能源業務策略下更值搏？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）敎大家點揀。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫今早《ET開市直擊》港股虎年開局 英國再加息滙豐上衝有何啟示？

https://inews.hket.com/article/3170228

 

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