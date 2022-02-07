【地產站Weekly Talk】淺水灣豪宅地有望成新地王 測量師點評價地皮？

地產站Weekly Talk

政府上季推出的一幅罕有、位處港島豪宅地段住宅官地，將於本周五（11日）截標。

究竟地皮的發展潛力如何？發展時有什麼限制？地皮的成交呎價會否打破山頂文輝道地王約5萬元的呎價紀錄，登上新地王寶座？本集請到泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚評價該地皮，及分享他的看法。

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