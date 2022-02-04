【潛力股精選】梁耀康：創科實業（00669）

潛力股精選

創科實業（00669）股價升逾8%，收報138.4元，主因公司發布通告，預料可實現今年上半年的內部績效目標，大摩亦給予「增持」評級。科技股今日隨大市上揚，獨立股評人梁耀康(Dave)預計創科實業（00669）業務表現繼續強勁，亦有望長時間維持增長，建議投資者可考慮買入，想知買入價、上望目標，立即點擊收看/收聽。

**【重溫今早《ET講股通》】梁耀康：紅盤後再升目標**

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