藥明生物（02269）發盈喜 前景仍睇淡？

股價已跌穿多條移動平均綫的藥明生物（02269），發盈喜後今早股價逆市靠穩升逾1%，其盈利能力於虎年會有向好的大轉變嗎？於3月22日公佈業績前點部署？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）分析此高估值股份的入市策略。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
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https://inews.hket.com/article/3170970/
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