友邦1299可受惠加息重上100元？ 出業績才見真章？

市場憧憬保險股即將受惠今年美國多次加息，於息口環境利好下，友邦（01299）可因此重上100元？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）提醒大家應留意即將公布的末期業績，下半年新業務增長是否能超越市場頂期？此股今早仍受制100天綫約85元，要走還是留？譚智樂為大家分析。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
**重溫【ET開市追揸沽】大市下站睇幾多 虎年車股再驅進？**
https://inews.hket.com/article/3170970/
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