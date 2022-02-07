港股高開後曾倒跌近200點 譚智樂：後市不樂觀

港股虎年第2個交易日，初七人日恒指輕微高開36點，開報24609點，其後倒跌逾百點，跌幅一度擴大至近200點，耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）坦指對港股後市不樂觀，現市況建議投資者逢高減持止蝕，又指做好倉部署的值搏率非常低，想知後市詳細分析？立即點擊收看/收聽。

**重溫今早《開市追揸沽》初七人日港股輕微高開 今個星期點部署？

https：//inews.hket.com/article/3170970