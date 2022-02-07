A股虎年開局紅盤高開 今年前景可睇好？

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A股虎年開局紅盤高開，上證綜合指數高開46點，開報3407點，深證成份指數高開230點，開報13558點，A股虎年前景可否睇好？有望成為虎年投資主題嗎？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫今早《開市追揸沽》初七人日港股輕微高開 今個星期點部署？

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