車股急彈後逆市續升 話你知虎年前景點睇

汽車股股價今早逆市上揚，比亞迪（01211）升1%，小鵬汽車（09868）、理想汽車（02015）升逾2%。車股上周五虎年開局日股價齊齊急彈，比亞迪急彈逾7%，小鵬汽車、理想汽車飆逾一成，汽車股虎年前景點睇？策略怎部署？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫今早《開市追揸沽》初七人日港股輕微高開 今個星期點部署？

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