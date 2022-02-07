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領展823現價可買入？ 上望多少？

新冠疫情持續影響市場消費意欲，本地收租股領展（00823）上月為旗下商場及街市內的食肆，推出以電子貨幣購買外賣自取享1小時免費泊車優惠。領展近日股價橫行整固，中午收市無升跌，現價可買入？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為大家分析理想買入位。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫【ET開市追揸沽】大市下站睇幾多 虎年車股再驅進？**

https://inews.hket.com/article/3170970/

 

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