領展823現價可買入？ 上望多少？

新冠疫情持續影響市場消費意欲，本地收租股領展（00823）上月為旗下商場及街市內的食肆，推出以電子貨幣購買外賣自取享1小時免費泊車優惠。領展近日股價橫行整固，中午收市無升跌，現價可買入？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為大家分析理想買入位。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
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https://inews.hket.com/article/3170970/
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