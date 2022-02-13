【TOPick柴犬追星】輝蓮CP新婚初入廚　林淑敏+許家傑回顧戀愛史

TOPick柴犬追星

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》的大小姐（林淑敏飾）和送水輝（許家傑飾）去年年尾舉行婚禮，「輝蓮CP」正式結為夫妻，升呢成人妻人夫後的大小姐和送水輝齊齊入廚，一起泡製糖不甩，甜蜜過節！

今年的2月14日及2月15日為情人節及元宵節，適逢一連兩天都是佳節，TOPick邀得深受觀眾愛戴的「輝蓮CP」林淑敏和許家傑一同分享戀事應節。

全文即睇：

記者：梁樂欣、陳淑霖