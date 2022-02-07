比亞迪1211逆市升1% 即睇短綫策略如何

比亞迪（01211）繼上周五股價急彈7%，今早再逆市上揚，股價半日升1.2%，收報240元。比亞迪股價造好跌勢喘定未？現價追入止蝕位定多少？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）為你分析比亞迪短炒策略，立即點擊收看/收聽。

**重溫今早《開市追揸沽》初七人日港股輕微高開 今個星期點部署？

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