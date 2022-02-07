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九龍倉1997前景點睇？ 想買入甚麼價位追入、止蝕？

九龍倉（01997）今早股價跟隨大市偏軟，未入貨者前景點睇？於本港暫時跟內地通關無望下，管理海港城及時代廣場等較高檔商場的九龍倉，股價已跌至近半年低位，此收租股向來波幅較大，耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）教路宜確認形成雙底，升穿頸線追入較值博，想知甚麼價位追入請立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫【ET開市追揸沽】大市下站睇幾多 虎年車股再驅進？**

https://inews.hket.com/article/3170970/

 

今日 13:45
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