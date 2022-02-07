車股反彈 GX中國電車2845有冇力重上200元關？

GX中國電車（02845）股價微跌0.3%，汽車股上周五齊急彈，今早逆市續升，其中GX中國電車成分股之一的比亞迪（01211）上周五股價急彈逾7%後，今日續升逾1%，GX中國電車可否乘勢造好，重上200元關？耀才證券研究部經理譚智樂 （Arnold）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫今早《開市追揸沽》初七人日港股輕微高開 今個星期點部署？

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