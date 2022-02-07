將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
美股大上落短綫投資有炒作 Amazon、Apple較穩陣

美股進入公布業績高峰期，Amazon（AMZN.US）及Apple（AAPL.US）兩大科技股績後股價偏強，現價追入穩陣嗎？喜愛美股大上大落的投資者，面對美國即將加息、失業率上升，物價上漲等因素，越來越難炒的美股又應怎部署？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）有獨特見解。詳情立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫【ET開市追揸沽】大市下站睇幾多 虎年車股再驅進？**

https://inews.hket.com/article/3170970/

 

今日 15:00
詳情
×

美股大上落短綫投資有炒作 Amazon、Apple較穩陣

美股進入公布業績高峰期，Amazon（AMZN.US）及Apple（AAPL.US）兩大科技股績後股價偏強，現價追入穩陣嗎？喜愛美股大上大落的投資者，面對美國即將加息、失業率上升，物價上漲等因素，越來越難炒的美股又應怎部署？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）有獨特見解。詳情立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫【ET開市追揸沽】大市下站睇幾多 虎年車股再驅進？**

https://inews.hket.com/article/3170970/

 