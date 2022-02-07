美股大上落短綫投資有炒作 Amazon、Apple較穩陣

美股進入公布業績高峰期，Amazon（AMZN.US）及Apple（AAPL.US）兩大科技股績後股價偏強，現價追入穩陣嗎？喜愛美股大上大落的投資者，面對美國即將加息、失業率上升，物價上漲等因素，越來越難炒的美股又應怎部署？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）有獨特見解。詳情立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
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https://inews.hket.com/article/3170970/
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