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【「你」想裝修】單人Chill住長沙灣新樓226呎開放式戶 $13萬加建閣樓變身迷你複式小公寓

雅室何須大，「的骰」蝸居最重要五臟俱全，住得舒適才是王道！是次介紹的設計單位，位於長沙灣家壹的開放式戶，單位僅226平方呎，年青才俊戶主購入單位投資兼自住，請來室內設計師Alice為單位規劃生活空間。設計師善用單位高樓底優勢，加建閣樓一層變兩層，新居化身迷你複式小公寓只需13萬元。

「你」想裝修
今日 12:00
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【「你」想裝修】單人Chill住長沙灣新樓226呎開放式戶 $13萬加建閣樓變身迷你複式小公寓

雅室何須大，「的骰」蝸居最重要五臟俱全，住得舒適才是王道！是次介紹的設計單位，位於長沙灣家壹的開放式戶，單位僅226平方呎，年青才俊戶主購入單位投資兼自住，請來室內設計師Alice為單位規劃生活空間。設計師善用單位高樓底優勢，加建閣樓一層變兩層，新居化身迷你複式小公寓只需13萬元。

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