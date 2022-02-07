【潛力股精選】梁耀康：中石油（00857）

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中石油（00857）股價今日升逾3%，收報4.1元，跑贏大市。歐洲經濟重啟有憧憬，烏克蘭、俄羅斯局勢仍然緊張，帶動油價企穩90美元以上，獨立股評人梁耀康(Dave)認為油股值得跟進，中石油（00857）走勢有望向上突破，建議投資者可考慮買入，想知買賣策略，立即點擊收看/收聽。

**重溫《ET講股通》梁耀康：拆局阿里註冊新股**

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