【ET財智Talk】油價天然氣升勢持續？　文錦輝分析商品市場最新形勢

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踏入虎年，大宗商品價格走勢繼續成為市場焦點。俄羅斯及烏克蘭近期局勢緊張，一旦開戰恐觸發新一輪歐洲能源危機。另一方面，市場擔憂全球主要產油國政治持續動盪或導致供應中斷、美國寒冷天氣等因素影響下，原油期貨價格創多年新高，並連續第7個星期上升。在通脹、加息及地緣政治等因素影響下，各商品價格走勢如何？哪種商品有望跑出？《ET財智TALK》請來艾德證券期貨投資策略總監文錦輝，為大家分析商品市場最新形勢。