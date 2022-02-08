藥明生物2269列入未核實清單(UVL) 85元有貨溝淡策略

藥明生物（02269）被美國商務部列入「未核實清單」（UVL），今早股價曾急插31.7%至55元才初步喘定，創超過一年新低，成交額亦急增至逾25億元。此股昨天才剛發盈喜，今早股價受消息影響裂口低開，85元高位有貨的投資者現價可溝貨？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為大家分析。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
重溫【ET開市直擊】阿里突襲註冊新股解讀 睇埋三桶油能否再上？
https://inews.hket.com/article/3172554/
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