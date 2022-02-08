阿里巴巴未止跌 現價博入好不好？

投資者憂慮主要股東軟銀會否減持阿里巴巴 (BABA-US)(09988) 。美股昨晚大跌6％，港股亦跟跌3%，跌至110水平。但過往阿里巴巴（09988）曾3次觸及110元關口亦能反彈。現價買入搏反彈又是否好選擇？高位入手阿里巴巴又應該點部署？華盛証券證券分析師聶振邦（聶Sir）為你分析，立即點擊收看/收聽。【精華速睇】

重溫【ET開市直擊】阿里突襲註冊新股解讀 睇埋三桶油能否再上？

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