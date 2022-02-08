港股一度跌300點 下望呢個關鍵支持位要留意

港股連升3個交易日後，今早輕微低開31點，開報24548點，其後跌幅一度擴大至300點，下試24200點水平，華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）指，預計短期港股波動，上望如守100天綫可睇24800點，向下要留意哪個支持位？立即點擊收看/收聽。
**重溫【ET開市直擊】阿里突襲註冊新股解讀 睇埋三桶油能否再上？
https://inews.hket.com/article/3172554
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