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友邦（01299）表現平平 賺少少就離場是否最佳做法？

美國加息帶動友邦 （01299） 向上，但股份未見有太大炒作。日內高位曾經上至9字頭其後回落，股價是否無力再上？持貨者應否賺少少就離場？華盛証券證券分析師聶振邦（聶Sir）為你分析，立即點擊收看/收聽。【精華速睇

**重溫【ET開市直擊】阿里突襲註冊新股解讀 睇埋三桶油能否再上？ https://inews.hket.com/article/3172554

今日 12:45
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友邦（01299）表現平平 賺少少就離場是否最佳做法？

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