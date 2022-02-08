信達生物1801波幅大 博反彈安全價位話你知！

向來股價波幅較大的信達生物（01801），今早股價跟隨大市下跌逾1%。目前生物科技股並非當炒板塊，信達生物自去年11月起反覆下跌，長期受制於10天綫，久久未能重上20天綫，走勢積弱下，能承受股價大幅波動的投資者，甚麼價位買入才安全？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）話你知！立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】
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https://inews.hket.com/article/3170970/
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