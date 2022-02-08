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比亞迪1211現水平可吸 同你分析買入靚位

每手入場費逾11萬元的比亞迪（01211），近月股價顯著回調。公司公布1月份銷售新能源乘用車92,926輛，按年增長367%，惟今早股價再跌近5%，現價吸納的反彈目標位為何？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）話你知咩價位可買入。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析

 

**重溫【ET開市追揸沽】大市下站睇幾多 虎年車股再驅進？**

https://inews.hket.com/article/3170970/

 

今日 13:45
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