中國鋁業2600逆市升近3%潛在升幅約一成 資源股有錢景短綫可入場？

中國鋁業(02600)股價逆市升近3%，俄羅斯、烏克蘭局勢緊張，地緣政治風險帶動資金重投資源股，中國鋁業股價已連續第3天上揚，中國鋁業(02600)現價可否搏入？資源股有錢景可睇好？比較江西銅(00358)又如何？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】阿里突襲註冊新股解讀 睇埋三桶油能否再上？

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