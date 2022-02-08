中石油857股價反覆靠穩 現價追入會否接火棒？

中石油(00857)今日股價反覆靠穩，逆市升0.2%，油價闖93美元創7年新高後回軟，紐約油價收報每桶91.32美元，跌99美仙，油股上日造好後今日回軟，現價買入中石油(00857)會否接火棒？油股仍值得追入嗎？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】阿里突襲註冊新股解讀 睇埋三桶油能否再上？

https://inews.hket.com/article/3172554