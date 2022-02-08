Tesla如守900美元 可考慮港股車股

為解決全球芯片不足問題，Tesla（TSLA.US）公布削減部份中國生產Model 3和Model Y車輛的汽車轉向部件作應對。在本港上市的中資電動車股往往受Tesla股價影響，目前Tesla的股價回調至907美元，若跌至900美元可買入本地車股？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為大家分析。立即點擊收看／收聽：【按此速睇策略分析】

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