紫金礦業2899股價回吐 持貨何時沽貨離場？

紫金礦業(02899)上日傳於在阿根廷建碳酸鋰工廠，股價造好後今日現回吐，一度跌近3%，午後跌幅收窄。持貨想止賺看甚麼價位？睇好金價想入場睇咩價位？華盛証券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】阿里突襲註冊新股解讀 睇埋三桶油能否再上？

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