單幢盤尚宜為上水區內罕見的新盤，鄰近上水廣場及港鐵上水站。項目只設30伙，最細的開放式單位更只得138平方呎，較屯門「龍床盤」菁雋最細的128平方呎稍大。究竟此類單位的內籠如何？地產站帶大家直擊一下！
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單幢盤尚宜為上水區內罕見的新盤，鄰近上水廣場及港鐵上水站。項目只設30伙，最細的開放式單位更只得138平方呎，較屯門「龍床盤」菁雋最細的128平方呎稍大。究竟此類單位的內籠如何？地產站帶大家直擊一下！
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【2分鐘睇樓團】尚宜138呎開放式租盤 究竟有幾細？
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