日出康城MARINI位於康城路1號，項目已屆現樓。地產站日前跟隨驗樓師鍾智剛（鍾Sir）驗收MARINI 3A座中層F室，實用面積467平方呎，採2房間隔。這個驗收MARINI單位相當不俗，批盪、鋪磚及來去水等11個工種均取得滿分，窗及欄杆扣分較多，最終獲95分，鍾Sir表示，這是一個相當高的分數。
×
直播中
日出康城MARINI位於康城路1號，項目已屆現樓。地產站日前跟隨驗樓師鍾智剛（鍾Sir）驗收MARINI 3A座中層F室，實用面積467平方呎，採2房間隔。這個驗收MARINI單位相當不俗，批盪、鋪磚及來去水等11個工種均取得滿分，窗及欄杆扣分較多，最終獲95分，鍾Sir表示，這是一個相當高的分數。
今日 12:00
×
【直擊驗樓】日出康城MARINI驗樓開箱 獲95分
2:48
今日 12:00
3:18
12:00 2022/01/27
3:12
12:00 2022/01/20
3:46
12:00 2022/01/13
3:54
12:00 2022/01/06
2:12
12:00 2021/12/23
2:39
12:00 2021/12/16
3:44
12:00 2021/12/02
2:53
12:00 2021/11/04
3:09
12:00 2021/10/07
2:40
12:00 2021/09/02
3:11
12:00 2021/08/12
3:28
12:00 2021/08/05
2:32
12:00 2021/07/22
3:50
12:00 2021/07/08
2:50
12:00 2021/07/01
2:41
12:00 2021/06/24
2:18
12:00 2021/06/03
3:09
12:00 2021/05/13
2:59
12:00 2021/05/06