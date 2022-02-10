【直擊驗樓】日出康城MARINI驗樓開箱 獲95分

直擊驗樓

日出康城MARINI位於康城路1號，項目已屆現樓。地產站日前跟隨驗樓師鍾智剛（鍾Sir）驗收MARINI 3A座中層F室，實用面積467平方呎，採2房間隔。這個驗收MARINI單位相當不俗，批盪、鋪磚及來去水等11個工種均取得滿分，窗及欄杆扣分較多，最終獲95分，鍾Sir表示，這是一個相當高的分數。