影片首頁
節目分類
更多節目
財經台
開市追揸沽
石Sir一周前瞻及異動股
ET財智Talk
青姐話
溫股知新
ET開市直擊
ET財經早點1分鐘
ET個股推介
石Sir午市閒談
ET講股通
ET財經熱點1分鐘
潛力股精選
ESG講呢啲
iM會客室
iM Cafe
孫子市法
理財Star Talk
ET贏商有計
創業ideas
專題影片
地產台
新盤全面睇
2分鐘睇樓團
「你」想裝修
直擊驗樓
地產站Weekly Talk
示範單位
地區‧人‧情
每周樓價速遞
地產投資人語
專題影片
家庭台
湊得輕鬆啲
童學園
靚太廚房
TOPick柴犬追星
專題影片
健康台
TOPick診症室
活得健康啲
專題影片
影片首頁
節目分類
返回HKET
財經台
開市追揸沽
石Sir一周前瞻及異動股
ET財智Talk
青姐話
溫股知新
ET開市直擊
ET財經早點1分鐘
ET個股推介
石Sir午市閒談
ET講股通
ET財經熱點1分鐘
潛力股精選
ESG講呢啲
iM會客室
iM Cafe
孫子市法
理財Star Talk
ET贏商有計
創業ideas
專題影片
地產台
新盤全面睇
2分鐘睇樓團
「你」想裝修
直擊驗樓
地產站Weekly Talk
示範單位
地區‧人‧情
每周樓價速遞
地產投資人語
專題影片
家庭台
湊得輕鬆啲
童學園
靚太廚房
TOPick柴犬追星
專題影片
健康台
TOPick診症室
活得健康啲
專題影片
ET財經早點1分鐘
將於
3
秒後播放下一段影片
取消
立即播放
直播經已結束
節目重温將稍後更新
直播即將開始
請稍等片刻
×
直播中
【ET財經早點1分鐘】美股大升惟美國債息直撲2厘水平 阿里挾淡倉動力外圍抽升6%
。
ET財經早點1分鐘
今日
06:52
詳情
×
【ET財經早點1分鐘】美股大升惟美國債息直撲2厘水平 阿里挾淡倉動力外圍抽升6%
。
重新整理
登入
即時留言
0
/
200
播放中
1:21
【ET財經早點1分鐘】美股大升惟美國債息直撲2厘水平 阿里挾淡倉動力外圍抽升6%
ET財經早點1分鐘
今日
06:52
【ET財經早點1分鐘】美股大升惟美國債息直撲2厘水平 阿里挾淡倉動力外圍抽升6%
2:04
【ET財經早點1分鐘】阿里美股再低港3% 滙豐ADR撑夜期上升
ET財經早點1分鐘
06:59
2022/02/08
【ET財經早點1分鐘】阿里美股再低港3% 滙豐ADR撑夜期上升
1:27
【ET財經早點1分鐘】 中概股動力持續 憧憬北水恢復撑場
ET財經早點1分鐘
06:49
2022/02/07
【ET財經早點1分鐘】 中概股動力持續 憧憬北水恢復撑場
1:59
【ET財經早點1分鐘】港股料紅盤高開 阿里滙豐外圍發力
ET財經早點1分鐘
07:00
2022/02/04
【ET財經早點1分鐘】港股料紅盤高開 阿里滙豐外圍發力
1:33
【ET財經早點1分鐘】美股強力倒升 港股大除夕望沖喜
ET財經早點1分鐘
06:58
2022/01/31
【ET財經早點1分鐘】美股強力倒升 港股大除夕望沖喜
1:48
【ET財經早點1分鐘】美股先升600收市倒跌 今晚睇通脹數據
ET財經早點1分鐘
07:00
2022/01/28
【ET財經早點1分鐘】美股先升600收市倒跌 今晚睇通脹數據
1:41
【ET財經早點1分鐘】美料3月加息下一步才決定縮表 嚇散美股600點
ET財經早點1分鐘
07:00
2022/01/27
【ET財經早點1分鐘】美料3月加息下一步才決定縮表 嚇散美股600點
1:49
【ET財經早點1分鐘】微軟上季收入首破500億美元 惟盤後急挫5%
ET財經早點1分鐘
07:00
2022/01/26
【ET財經早點1分鐘】微軟上季收入首破500億美元 惟盤後急挫5%
1:49
【ET財經早點1分鐘】美股大奇迹日 曾跌1126點收市倒升
ET財經早點1分鐘
07:00
2022/01/25
【ET財經早點1分鐘】美股大奇迹日 曾跌1126點收市倒升
1:40
【ET財經早點1分鐘】儲局議息周四揭盅 高盛料今年將加息4次
ET財經早點1分鐘
06:54
2022/01/24
【ET財經早點1分鐘】儲局議息周四揭盅 高盛料今年將加息4次
1:32
【ET財經早點1分鐘】美股升轉跌 亞馬遜跌3% 夜期續升 阿里美股低港3%
ET財經早點1分鐘
07:00
2022/01/21
【ET財經早點1分鐘】美股升轉跌 亞馬遜跌3% 夜期續升 阿里美股低港3%
1:48
【ET財經早點1分鐘】Tesla跌3% 納指高位累跌1成 夜期升244點 美團ADR升騰訊跌
ET財經早點1分鐘
06:53
2022/01/20
【ET財經早點1分鐘】Tesla跌3% 納指高位累跌1成 夜期升244點 美團ADR升騰訊跌
2:02
【ET財經早點1分鐘】美債息再升至1.875厘 納指跌近3% 阿里美股低港1% 京東與Shopify合作撐起股價
ET財經早點1分鐘
07:00
2022/01/19
【ET財經早點1分鐘】美債息再升至1.875厘 納指跌近3% 阿里美股低港1% 京東與Shopify合作撐起股價
1:39
【ET財經早點1分鐘】滙豐倫敦造好 夜期升42點 信達據報因政府壓力 放棄注資螞蟻消金
ET財經早點1分鐘
06:59
2022/01/18
【ET財經早點1分鐘】滙豐倫敦造好 夜期升42點 信達據報因政府壓力 放棄注資螞蟻消金
1:38
【ET財經早點1分鐘】賭股不明朗因素消除 滙豐突破55關美銀看目標61.9元
ET財經早點1分鐘
06:46
2022/01/17
【ET財經早點1分鐘】賭股不明朗因素消除 滙豐突破55關美銀看目標61.9元
2:02
【ET財經早點1分鐘】儲局多位官員講3月加息Tesla瀉7% 中概股告急阿里美股低港3%
ET財經早點1分鐘
07:00
2022/01/14
【ET財經早點1分鐘】儲局多位官員講3月加息Tesla瀉7% 中概股告急阿里美股低港3%
1:54
【ET財經早點1分鐘】鮑威爾言論溫和 美股再跌轉升 外資狂掃中概股 夜期挑戰24000關
ET財經早點1分鐘
07:30
2022/01/12
【ET財經早點1分鐘】鮑威爾言論溫和 美股再跌轉升 外資狂掃中概股 夜期挑戰24000關
1:46
【ET財經早點1分鐘】【ET財經早點1分鐘】美股曾跌近600點收市跌幅收窄至162點 恒指夜期亦跌
ET財經早點1分鐘
06:59
2022/01/11
【ET財經早點1分鐘】【ET財經早點1分鐘】美股曾跌近600點收市跌幅收窄至162點 恒指夜期亦跌
1:39
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期越23500關 弱勢股率先反
ET財經早點1分鐘
06:51
2022/01/10
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期越23500關 弱勢股率先反
1:36
【ET財經早點1分鐘】道指跌170點 滙豐ADR突破50關
ET財經早點1分鐘
07:00
2022/01/07
【ET財經早點1分鐘】道指跌170點 滙豐ADR突破50關
分享
分享至
facebook
複製連結
{title}