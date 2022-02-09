將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
【ET財經早點1分鐘】美股大升惟美國債息直撲2厘水平 阿里挾淡倉動力外圍抽升6%

 

ET財經早點1分鐘
今日 06:52
詳情
×

【ET財經早點1分鐘】美股大升惟美國債息直撲2厘水平 阿里挾淡倉動力外圍抽升6%

 

播放中
1:21
【ET財經早點1分鐘】美股大升惟美國債息直撲2厘水平 阿里挾淡倉動力外圍抽升6%
ET財經早點1分鐘
今日 06:52
【ET財經早點1分鐘】美股大升惟美國債息直撲2厘水平 阿里挾淡倉動力外圍抽升6%
2:04
【ET財經早點1分鐘】阿里美股再低港3% 滙豐ADR撑夜期上升
ET財經早點1分鐘
06:59 2022/02/08
【ET財經早點1分鐘】阿里美股再低港3% 滙豐ADR撑夜期上升
1:27
【ET財經早點1分鐘】 中概股動力持續 憧憬北水恢復撑場
ET財經早點1分鐘
06:49 2022/02/07
【ET財經早點1分鐘】 中概股動力持續 憧憬北水恢復撑場
1:59
【ET財經早點1分鐘】港股料紅盤高開 阿里滙豐外圍發力
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/02/04
【ET財經早點1分鐘】港股料紅盤高開 阿里滙豐外圍發力
1:33
【ET財經早點1分鐘】美股強力倒升 港股大除夕望沖喜
ET財經早點1分鐘
06:58 2022/01/31
【ET財經早點1分鐘】美股強力倒升 港股大除夕望沖喜
1:48
【ET財經早點1分鐘】美股先升600收市倒跌 今晚睇通脹數據
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/01/28
【ET財經早點1分鐘】美股先升600收市倒跌 今晚睇通脹數據
1:41
【ET財經早點1分鐘】美料3月加息下一步才決定縮表 嚇散美股600點
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/01/27
【ET財經早點1分鐘】美料3月加息下一步才決定縮表 嚇散美股600點
1:49
【ET財經早點1分鐘】微軟上季收入首破500億美元 惟盤後急挫5%
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/01/26
【ET財經早點1分鐘】微軟上季收入首破500億美元 惟盤後急挫5%
1:49
【ET財經早點1分鐘】美股大奇迹日 曾跌1126點收市倒升
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/01/25
【ET財經早點1分鐘】美股大奇迹日 曾跌1126點收市倒升
1:40
【ET財經早點1分鐘】儲局議息周四揭盅 高盛料今年將加息4次
ET財經早點1分鐘
06:54 2022/01/24
【ET財經早點1分鐘】儲局議息周四揭盅 高盛料今年將加息4次
1:32
【ET財經早點1分鐘】美股升轉跌 亞馬遜跌3% 夜期續升 阿里美股低港3%
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/01/21
【ET財經早點1分鐘】美股升轉跌 亞馬遜跌3% 夜期續升 阿里美股低港3%
1:48
【ET財經早點1分鐘】Tesla跌3% 納指高位累跌1成 夜期升244點 美團ADR升騰訊跌
ET財經早點1分鐘
06:53 2022/01/20
【ET財經早點1分鐘】Tesla跌3% 納指高位累跌1成 夜期升244點 美團ADR升騰訊跌
2:02
【ET財經早點1分鐘】美債息再升至1.875厘 納指跌近3% 阿里美股低港1% 京東與Shopify合作撐起股價
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/01/19
【ET財經早點1分鐘】美債息再升至1.875厘 納指跌近3% 阿里美股低港1% 京東與Shopify合作撐起股價
1:39
【ET財經早點1分鐘】滙豐倫敦造好 夜期升42點 信達據報因政府壓力 放棄注資螞蟻消金
ET財經早點1分鐘
06:59 2022/01/18
【ET財經早點1分鐘】滙豐倫敦造好 夜期升42點 信達據報因政府壓力 放棄注資螞蟻消金
1:38
【ET財經早點1分鐘】賭股不明朗因素消除 滙豐突破55關美銀看目標61.9元
ET財經早點1分鐘
06:46 2022/01/17
【ET財經早點1分鐘】賭股不明朗因素消除 滙豐突破55關美銀看目標61.9元
2:02
【ET財經早點1分鐘】儲局多位官員講3月加息Tesla瀉7% 中概股告急阿里美股低港3%
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/01/14
【ET財經早點1分鐘】儲局多位官員講3月加息Tesla瀉7% 中概股告急阿里美股低港3%
1:54
【ET財經早點1分鐘】鮑威爾言論溫和 美股再跌轉升 外資狂掃中概股 夜期挑戰24000關
ET財經早點1分鐘
07:30 2022/01/12
【ET財經早點1分鐘】鮑威爾言論溫和 美股再跌轉升 外資狂掃中概股 夜期挑戰24000關
1:46
【ET財經早點1分鐘】【ET財經早點1分鐘】美股曾跌近600點收市跌幅收窄至162點 恒指夜期亦跌
ET財經早點1分鐘
06:59 2022/01/11
【ET財經早點1分鐘】【ET財經早點1分鐘】美股曾跌近600點收市跌幅收窄至162點 恒指夜期亦跌
1:39
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期越23500關 弱勢股率先反
ET財經早點1分鐘
06:51 2022/01/10
【ET財經早點1分鐘】恒指夜期越23500關 弱勢股率先反
1:36
【ET財經早點1分鐘】道指跌170點 滙豐ADR突破50關
ET財經早點1分鐘
07:00 2022/01/07
【ET財經早點1分鐘】道指跌170點 滙豐ADR突破50關