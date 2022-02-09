現時流行NFT（非同質化代幣），原來玩NFT都可以玩出ESG特色？NFT平台Popsible特設「ESG專區」，擺賣50款特殊學習需要（SEN）的青少年攝影作品NFT，NFT各有特色，不足1個月全數出售！未來平台更與教大合作推約3200款NFT，SEN青少年的陶瓷、音樂作品均有機會化身NFT出售，今集《ESG講呢啲》帶大家睇睇ESGxNFT搞邊科！
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現時流行NFT（非同質化代幣），原來玩NFT都可以玩出ESG特色？NFT平台Popsible特設「ESG專區」，擺賣50款特殊學習需要（SEN）的青少年攝影作品NFT，NFT各有特色，不足1個月全數出售！未來平台更與教大合作推約3200款NFT，SEN青少年的陶瓷、音樂作品均有機會化身NFT出售，今集《ESG講呢啲》帶大家睇睇ESGxNFT搞邊科！
今日 13:30
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【ESG講呢啲】NFTxESG搞邊科？SEN學生攝影作品NFT月內全數出售
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