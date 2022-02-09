滙豐005、友邦1299、兩桶油年內向下空間小 朱sir(朱晉民)：恒指今年樂觀

恒指今早高開近400點，開報24727點，其後升幅擴大至400點以上，泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）分析港股形勢，認為滙豐(00005)、友邦(01299)、中移動(00941)、兩桶油、內銀股等傳統股今年向下空間小，對今年恒指樂觀，有望行浪底高於浪底的格局，想知短期港股操作策略及關鍵支持位如何？，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】阿里巴巴日內有望撐市？朱sir(朱晉民)：恒指今年樂觀

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