阿里巴巴9988未被軟銀沽貨股價彈升 前景三大風險要留意

日本軟銀集團社長孫正義公布保留沽售阿里巴巴（09988）的權利，並無即時沽貨，釋除阿里巴巴日前申請額外註冊10億份美國存託股票（ADS），引發持股近25%的軟銀趁機掟貨的憂慮。受利好消息刺激下，今早阿里巴巴開市急彈升逾6%。面對大量電商對手如拼多多、京東等競爭，泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）教路有三大風險要留意。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
**重溫【ET開市直擊】汽車股坐倒頭車 藥明系入名單急挫點處理？
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