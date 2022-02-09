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微軟（MSFT.US）雲計算快速增長 未來前途光明？

微軟（MSFT.US）上月公佈業績。其下的Azure雲計算服務業務的收入增幅46%，泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）認為公司未來幾年盈利會持續向好，更形容股價充滿前景性。究竟如何操作？立即點擊收看/收聽。

 

**重溫【ET開市直擊】汽車股坐倒頭車 藥明系入名單急挫點處理？

https://inews.hket.com/article/3173650

 

今日 12:45
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微軟（MSFT.US）雲計算快速增長 未來前途光明？

微軟（MSFT.US）上月公佈業績。其下的Azure雲計算服務業務的收入增幅46%，泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）認為公司未來幾年盈利會持續向好，更形容股價充滿前景性。究竟如何操作？立即點擊收看/收聽。

 

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