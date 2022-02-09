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藥明生物2269或不能收復失地 有機會浪低於浪風險大

藥明生物（02269）今早復牌，股價曾續挫至59.55元方初步喘定。公司最快於今天跟美國商務部談判將其兩家子公司剔除於「未經核實名單」。在公司涉及生物反應器硬件及超濾膜包兩項美國出口管制產品下，藥明生物的走勢會否一蹶不振？現價博反彈風險有幾高？立即點擊收看／收聽泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）的剖析→【精華速睇

 

**重溫【ET開市直擊】汽車股坐倒頭車 藥明系入名單急挫點處理？

https://inews.hket.com/article/3173650

 

今日 13:00
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