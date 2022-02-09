小米1810想搏撈底？朱sir（朱晉民）話騰訊700、網易9999更值搏

小米(01810)股價由去年11月中22元的高位一直下挫，至今已累跌近兩成半，技術上一直行於50天綫之下走弱，跌勢未止，投資者望搏入低撈估底，不過泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）不建議，又指騰訊(00700)、網易(09999)更值搏，想聽詳細分析，立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】阿里巴巴日內有望撐市？朱sir(朱晉民)：恒指今年樂觀

https://inews.hket.com/article/3172554