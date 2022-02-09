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快手（01024）走勢現突破 有貨者食糊定放紙鳶？

快手（01024）自1月初形成小雙底後表現持續走高，今天中午收市再升逾4%至93.7元。在公司經營基本面無大改變，以及現金流比較緊張的情況下，快手股價為何走強？有貨的投資者要止賺還是繼續放紙鳶？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）為大家分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市直擊】汽車股坐倒頭車 藥明系入名單急挫點處理？

https://inews.hket.com/article/3173650

 

今日 13:30
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