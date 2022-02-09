NVIDIA（NVDA.US）股價持續向下 升浪前有貨應否先離場？

Nvidia與軟庫集團昨日宣布，因重大監管挑戰阻礙交易完成。決定終止向軟庫收購旗下英國晶片設計公司Arm的交易。NVIDIA（NVDA.US）股價自12月初升至高位約346元水平後就持續向下。究竟於升浪前入手的投資者應否離場？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）為你分析？立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】汽車股坐倒頭車 藥明系入名單急挫點處理？

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