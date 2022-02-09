將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
GX中國電車買入價168元可返家鄉？ 贛鋒鋰業及寧德時代左右走勢

GX中國電車（02845）今早股價微升不足1%，此電動車ETF持倉最大的成份股為贛鋒鋰業（01772）及寧德時代，兩隻股票目前走勢偏弱，是其中一個導致GX中國電車積弱的因素。有觀眾查詢168買入GX中國電車能否返家鄉？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）提醒指需留意其他內地汽車零件類產品，詳情立即點擊收看／收聽→精華速睇

 

**重溫【ET開市直擊】汽車股坐倒頭車 藥明系入名單急挫點處理？

https://inews.hket.com/article/3173650

 

今日 14:00
詳情
×

GX中國電車買入價168元可返家鄉？ 贛鋒鋰業及寧德時代左右走勢

GX中國電車（02845）今早股價微升不足1%，此電動車ETF持倉最大的成份股為贛鋒鋰業（01772）及寧德時代，兩隻股票目前走勢偏弱，是其中一個導致GX中國電車積弱的因素。有觀眾查詢168買入GX中國電車能否返家鄉？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）提醒指需留意其他內地汽車零件類產品，詳情立即點擊收看／收聽→精華速睇

 

**重溫【ET開市直擊】汽車股坐倒頭車 藥明系入名單急挫點處理？

https://inews.hket.com/article/3173650

 