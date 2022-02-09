操作反向ETF需留意 切勿長揸犯大忌

ProShares三倍放空型指數基金（SQQQ.US）、Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）同屬反向ETF。泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）提醒投資相關ETF時切勿犯大忌長揸，更形容長揸SQQQ是趨向毀滅的。想操作相關ETF需要留意啲乜？立即點擊收看/收聽朱sir分析

**重溫【ET開市直擊】汽車股坐倒頭車 藥明系入名單急挫點處理？

https://inews.hket.com/article/3173650