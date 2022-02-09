汽車股點睇？ 吉利汽車175 vs 比亞迪1211 vs 永達汽車3669

吉利汽車（00175）午市升逾2%、比亞迪（01211）升逾4%，永達汽車（03669）則跌逾2%。汽車股板塊於過去一季普遍回調，跌夠未可回升入貨？新能源汽車前景看俏，年度銷售數據倒退的吉利、自高位跌逾2成的比亞迪，以及4S汽車服務相關股永達汽車邊隻最可取？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）為大家拆解。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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https://inews.hket.com/article/3173650
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