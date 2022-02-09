京東物流2618連彈四日 31元高位有貨可博反彈？

京東物流（02618）早前下試22.35元後反彈3日，今天終突破10天綫再升逾1%，短期勢佳下有望挑戰20天綫25.48元？觀眾問平均買入價31元，甚麼價位可博反彈？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）指此股市值不便宜，加上展望至2023至2024年才有盈利，一浪低於一浪能否加注？立即點擊收看／收聽詳情→【精華速睇】
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