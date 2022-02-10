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市場睇息率高、估值低股份 港股上半年睇25500點

港股今早高開221點，惟升穿25000點至日內高位25050點便回軟。A股農曆年復市後北水流入港股金額有增長，市場憧憬未來兩個月內地債市無負面消息，內房內險股亦持續走高，或反映債市暫無結構性問題，恒指短綫可上望25500點？市場資金追捧平估值及高息率股份，入市策略可參看利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）的分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股  升勢仲未完？**

https://inews.hket.com/article/3174652

今日 11:45
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