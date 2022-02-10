鋁價大升已處高位 追其他商品股更勝鋁股

全球鋁價持續上升，中鋁（02600）及俄鋁（00486）連日造好，今早分別再升3%及逾2%。通脹升溫，供應鏈市場資金氾濫，資金投放期貨市場，刺激鋁價現貨價格試衝3300美元關口，大行更上望來年或升至4000美元。目前仍可高追鋁股？還是改買其他大宗商品金屬股較穩陣？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）詳細分析。立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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