美股非「迷你熊市」 現為中長綫部署時機？

上日美國聯儲局釋出鴿派訊息，有聯儲局官員認為加息幅度未必達半厘，亦有官員料今年僅加息3至4次，道指上日升幅逾300點，利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）分析指，市場已消化加息0.5厘的預期，美股非「迷你熊市」，未來調整將正常化，現為中長綫部署時機，想知詳細策略怎部署？立即點擊收看/收聽。

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？

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