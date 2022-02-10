中國鋁業2600可追入？ 食糊及止蝕位話你知！

中鋁（02600）自去年9月中旬觸及最高位逾7元後不斷調頭回落，跌至12月初的3.68元探底後，近日藉全球鋁價上揚而走勢一浪高於一浪，目前股價仍算落後，上升空間有多少？止蝕位又該定於何價位？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）話你知！立即點擊收看／收聽→【精華速睇】
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