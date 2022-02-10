將於3秒後播放下一段影片
取消 立即播放
直播經已結束 節目重温將稍後更新
直播即將開始 請稍等片刻
×
直播中
中國鋁業2600可追入？ 食糊及止蝕位話你知！

中鋁（02600）自去年9月中旬觸及最高位逾7元後不斷調頭回落，跌至12月初的3.68元探底後，近日藉全球鋁價上揚而走勢一浪高於一浪，目前股價仍算落後，上升空間有多少？止蝕位又該定於何價位？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）話你知！立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？**

https://inews.hket.com/article/3174652

 

今日 12:45
詳情
×

中國鋁業2600可追入？ 食糊及止蝕位話你知！

中鋁（02600）自去年9月中旬觸及最高位逾7元後不斷調頭回落，跌至12月初的3.68元探底後，近日藉全球鋁價上揚而走勢一浪高於一浪，目前股價仍算落後，上升空間有多少？止蝕位又該定於何價位？利達LW基金經理及合伙人黃耀宗（Andy）話你知！立即點擊收看／收聽→【精華速睇

 

**重溫【ET開市直擊】北水衝高港股 升勢仲未完？**

https://inews.hket.com/article/3174652

 